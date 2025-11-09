Padres de Familia Piden Apoyo Para Reconstrucción de Techado

* En Primaria “Juan Escutia Martínez”, Ubicada en El Porvenir.

Tapachula, Chiapas; 8 de Noviembre del 2025.- Los niños y docentes de la escuela primaria “Juan Escutia Martínez”, ubicada en la colonia El Porvenir en la zona norponiente de la Ciudad de Tapachula, prácticamente tendrán que exponerse a las altas temperaturas si quieren realizar actividades al aire libre.

Padres de familia de dicha institución educativa, explicaron que hace varias semanas, el techado colapsó debido a las fuertes lluvias y vientos, por lo que suspendieron las clases por varios días.



Posteriormente, pidieron al responsable de construir el techado, que se hiciera responsable de volver a levantarlo, y se llevaron la sorpresa de que su garantía ya expiró, pues tal era de un año, cuando la obra tiene apenas dos años de haber sido construida con recursos de la Escuela es Nuestra.Ante tal situación, ahora ya no saben a quién pedir ayuda para reconstruir el techado, y también hay sospechas de que los materiales utilizados no fueron los adecuados.Las irregularidades en torno al tema crecen, ya que el Director de dicha institución educativa, no ha querido dar a conocer el dictamen que hizo Protección Civil en torno al colapso de este techado.Los quejosos señalan que actualmente ya regresaron a clases, después de que ejercieron presión para que se levantaran los materiales, láminas, montenes y tubulares, que se encontraban sobre la cancha. Los cuales fueron embodegados en la misma escuela.El problema ahora es que los estudiantes y maestros no tienen en dónde realizar actividades al aire libre, sin que sean afectados por las altas temperaturas o las lluvias.Mientras tanto, los directivos de la escuela mantienen en total hermetismo esta situación. EL ORBE/ Mesa de Redacción