Baches Muestran una Pésima Imagen Urbana en Cacahoatán

Cacahoatán, Chiapas; 8 de Noviembre del 2025.- Las autoridades del Ayuntamiento de Cacahoatán que aun preside el edil Víctor Pérez Saldaña, recibirán a atletas locales, de distintas parte de Chiapas y de Guatemala “con baches abiertos” y una pésima imagen urbana.

Los deportistas participarán en la carrera atlética 10K “Recorriendo la Villa” que organiza la iniciativa privada para este domingo 9 de noviembre.

Uno de los objetivos de dicho evento es promover el turismo con lugares icónicos de esta localidad fronteriza, lamentablemente los competidores al evento deportivo deberán tener la capacidad de esquivar los baches que hasta este sábado por la mañana continuaban abiertos, en céntricas avenidas.

Una vez más la incapacidad del alcalde Víctor Pérez Saldaña y del titular de Obras Públicas, el eterno aspirante a la presidencia municipal, Carlos Ignacio Moreno Mérida, al parecer ya olvidaron la responsabilidad de brindar mejores servicios públicos a la población de esta localidad.

Mientras tanto, los reclamos están a la orden del día por parte de la población.

La carrera atlética se programó para promover el turismo, incluyendo lugares como el volcán Tacaná, el arco de entrada conocido como “La Herradura”, y dos restaurantes que gozan de atractivos naturales, incluso, incluyeron al negocio de la familia del Edil, y aun así no se preocuparon por mejorar las condiciones de las vialidades.

Trascendió por los mismos empleados del Ayuntamiento de Cacahoatán, que la empresa constructora encargada de la reparación de la vía de comunicación decidió no trabajarles porque mantienen adeudos con ellos de trabajos ya realizados, y otra versión es que la máquina de asfalto se descompuso y estaría lista para este sábado, cuando se haría la reparación, un día antes del evento.

Voces acusan que estos dos políticos están más preocupados en la sucesión a la Presidencia Municipal que atender la problemática en materia de servicios públicos. EL ORBE/ Mesa de Redacción