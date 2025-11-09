Reitera Respaldo el Gobernador Para Fortalecer Atención a Derechohabientes del Isstech

En Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha la Primera Jornada de Especialidades Médicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) y realizó la entrega de una ambulancia equipada para fortalecer el traslado de pacientes. Destacó que su gobierno impulsa este tipo de acciones para acercar los servicios de salud y evitar que las y los derechohabientes y sus familias tengan que trasladarse a Tuxtla Gutiérrez u otros municipios para recibir atención médica.

En este marco, el mandatario dio a conocer que los helicópteros y aviones del Gobierno de Chiapas están al servicio del pueblo para atender emergencias médicas, por lo que el Isstech podrá hacer uso de estas aeronaves cuando sea necesario. Además, anunció que las y los derechohabientes que utilicen el servicio de Aerobalam para acudir a sus consultas serán beneficiados con la cobertura del costo de los boletos por parte del instituto.

“Queremos que los servicios del Isstech puedan llegar a más derechohabientes. Siempre vamos a estar de la mano con el pueblo y seguiremos trabajando para fortalecer los servicios de salud”, expresó al reiterar que a su gobierno lo caracteriza la cercanía con la gente, por lo que seguirá recorriendo el estado para conocer las verdaderas necesidades en todos los municipios.

Por su parte, el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, informó que la nueva ambulancia beneficiará a más de 4 mil derechohabientes de la región. Asimismo, anunció que, como parte del compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la salud de las y los trabajadores del Estado, se pondrá en marcha el Centro Regional de Diagnóstico Zona Norte, que ofrecerá servicios de tomografía, ultrasonido, mastografía, densitometría, rayos X y laboratorio, evitando así traslados a otros municipios o gastos en hospitales particulares. Boletín Oficial