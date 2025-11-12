miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTrabajadores del Monte de Piedad Votarán Si Continúa o No la...
Local

Trabajadores del Monte de Piedad Votarán Si Continúa o No la Huelga

0
12

*Mil 800 Trabajadores Esperan Respuesta de Directivos.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre de 2025.- Gustavo Castellanos García, representante de la sección 30, anunció que la huelga continúa sin acercamientos por parte de la administración. “Llevamos semanas de paro de huelga. No tenemos ningún acercamiento con la administración, porque ha evadido todo contacto con nosotros,” expresó Castellanos.
La situación se tornará crítica los días 12, 13 y 14 de noviembre, cuando los trabajadores votarán si continúan o no con la huelga.

La votación es vital ya que si se opta por el «sí a la huelga», la administración deberá sentarse a dialogar.
“Si se vota por el no a la huelga, se va a venir el desmenuzamiento más adelante del contrato colectivo de trabajo,” advirtió Castellanos, quien teme que la administración busque despedir a los trabajadores y reemplazarlos con un sindicato patronal.
A nivel nacional, la huelga abarca 302 sucursales y cerca de 1,800 trabajadores. “La mayor parte de todos los compañeros del sindicato mayoritario estamos de común acuerdo en votar el ‘sí a la huelga’,” afirmó el representante.
La votación se realizará bajo la supervisión de un Juez y representantes de ambos sindicatos, asegurando transparencia en el proceso.
Castellanos también destacó que las pérdidas son significativas: “Nosotros no estamos percibiendo sueldo ninguno. Pero es nuestra forma de decir basta ya a las violaciones del contrato colectivo y los abusos de la institución”.
Hizo un llamado a sus compañeros: “Los exhorto a que votemos por el ‘sí a la huelga’, ya saben que está en juego nuestro contrato colectivo de trabajo.”
La decisión que tomen podría definir el rumbo de sus derechos laborales y la estabilidad de sus empleos, puntualizó. EL ORBE/ JC

Trabajadores del Monte de Piedad Votarán Si Continúa o No la Huelga
Artículo anterior
Simposio Gratuito Impulsará Inversión y Emprendimiento en la Región Fronteriza
Artículo siguiente
Anuncia Magisterio Paro de 48 Horas a Nivel Nacional
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP y FGE localiza y presenta a adolescente en Comitán de Domínguez

Al Instante staff - 0
Comitán de Domínguez, Chiapas; 12 noviembre de 2025.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del...
Leer más

Aprehenden a presunto pederasta que fungía como director de un centro escolar: FGE

Al Instante staff - 0
Aprehenden a presunto pederasta que fungía como director de un centro escolar: FGE - Por hechos ocurridos en el municipio de Ostuacán Los elementos de la Agencia...
Leer más

Apoya a la Cruz Roja.

Al Instante staff - 0
Apoya a la Cruz Roja. Aún hay lugares para esta carrera en beneficio de la Cruz Roja.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV