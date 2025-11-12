Trabajadores del Monte de Piedad Votarán Si Continúa o No la Huelga

*Mil 800 Trabajadores Esperan Respuesta de Directivos.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre de 2025.- Gustavo Castellanos García, representante de la sección 30, anunció que la huelga continúa sin acercamientos por parte de la administración. “Llevamos semanas de paro de huelga. No tenemos ningún acercamiento con la administración, porque ha evadido todo contacto con nosotros,” expresó Castellanos.

La situación se tornará crítica los días 12, 13 y 14 de noviembre, cuando los trabajadores votarán si continúan o no con la huelga.



La votación es vital ya que si se opta por el «sí a la huelga», la administración deberá sentarse a dialogar.“Si se vota por el no a la huelga, se va a venir el desmenuzamiento más adelante del contrato colectivo de trabajo,” advirtió Castellanos, quien teme que la administración busque despedir a los trabajadores y reemplazarlos con un sindicato patronal.A nivel nacional, la huelga abarca 302 sucursales y cerca de 1,800 trabajadores. “La mayor parte de todos los compañeros del sindicato mayoritario estamos de común acuerdo en votar el ‘sí a la huelga’,” afirmó el representante.La votación se realizará bajo la supervisión de un Juez y representantes de ambos sindicatos, asegurando transparencia en el proceso.Castellanos también destacó que las pérdidas son significativas: “Nosotros no estamos percibiendo sueldo ninguno. Pero es nuestra forma de decir basta ya a las violaciones del contrato colectivo y los abusos de la institución”.Hizo un llamado a sus compañeros: “Los exhorto a que votemos por el ‘sí a la huelga’, ya saben que está en juego nuestro contrato colectivo de trabajo.”La decisión que tomen podría definir el rumbo de sus derechos laborales y la estabilidad de sus empleos, puntualizó. EL ORBE/ JC