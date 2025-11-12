Simposio Gratuito Impulsará Inversión y Emprendimiento en la Región Fronteriza

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre de 2025.- El subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, anunció un simposio dirigido a empresarios locales y regionales, así como a inversionistas de Centroamérica, con el objetivo de fortalecer la economía y apoyar a emprendedores en la frontera sur.

Dicho evento está programado para este 14 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones del Hotel Loma Real en esta Ciudad.

“El objetivo que tenemos con este simposio es, precisamente para empresarios locales, regionales, todos aquellos que estén interesados en invertir en la región, empresarios también de los países vecinos de Centroamérica.

”El evento también incluye a personas en contexto de movilidad que ya han iniciado negocios en la región, como barberías, pupuserías y restaurantes, así como a quienes desean emprender. Para aquellos que no han emprendido nada, pero que tienen la intención de emprender algo, puedan informarse,” afirmó.

El simposio contará con la participación de diversas instituciones gubernamentales y cámaras empresariales con stands informativos, incluyendo el Instituto Nacional de Migración, Aduana, Secretaría de Economía y Trabajo, y organismos como Coparmex, Canacintra, el colectivo 50 + 1 y Amexme, además de la Unión de Crédito del Soconusco y un banco local.

La entrada es gratuita y abierta a todo público interesado, desde Gobierno y academia hasta la comunidad en general.

Para asistir, es necesario registrar su lugar mediante un código QR disponible en la página oficial de la Secretaría de la Frontera Sur.

“El simposio, a pesar de que son de gran calado, los ponentes que vienen es totalmente gratuito, no va a tener ningún costo y todos van a tener acceso” concluyó Castillejos. EL ORBE/ JC