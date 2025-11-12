miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalSimposio Gratuito Impulsará Inversión y Emprendimiento en la Región Fronteriza
Local

Simposio Gratuito Impulsará Inversión y Emprendimiento en la Región Fronteriza

0
11

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre de 2025.- El subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, anunció un simposio dirigido a empresarios locales y regionales, así como a inversionistas de Centroamérica, con el objetivo de fortalecer la economía y apoyar a emprendedores en la frontera sur.
Dicho evento está programado para este 14 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones del Hotel Loma Real en esta Ciudad.
“El objetivo que tenemos con este simposio es, precisamente para empresarios locales, regionales, todos aquellos que estén interesados en invertir en la región, empresarios también de los países vecinos de Centroamérica.
”El evento también incluye a personas en contexto de movilidad que ya han iniciado negocios en la región, como barberías, pupuserías y restaurantes, así como a quienes desean emprender. Para aquellos que no han emprendido nada, pero que tienen la intención de emprender algo, puedan informarse,” afirmó.
El simposio contará con la participación de diversas instituciones gubernamentales y cámaras empresariales con stands informativos, incluyendo el Instituto Nacional de Migración, Aduana, Secretaría de Economía y Trabajo, y organismos como Coparmex, Canacintra, el colectivo 50 + 1 y Amexme, además de la Unión de Crédito del Soconusco y un banco local.
La entrada es gratuita y abierta a todo público interesado, desde Gobierno y academia hasta la comunidad en general.
Para asistir, es necesario registrar su lugar mediante un código QR disponible en la página oficial de la Secretaría de la Frontera Sur.
“El simposio, a pesar de que son de gran calado, los ponentes que vienen es totalmente gratuito, no va a tener ningún costo y todos van a tener acceso” concluyó Castillejos. EL ORBE/ JC

Simposio Gratuito Impulsará Inversión y Emprendimiento en la Región Fronteriza
Artículo anterior
Pobladores de Huixtla Convierten Zanjo en Basurero Clandestino
Artículo siguiente
Trabajadores del Monte de Piedad Votarán Si Continúa o No la Huelga
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a presunto pederasta que fungía como director de un centro escolar: FGE

Al Instante staff - 0
Aprehenden a presunto pederasta que fungía como director de un centro escolar: FGE - Por hechos ocurridos en el municipio de Ostuacán Los elementos de la Agencia...
Leer más

Apoya a la Cruz Roja.

Al Instante staff - 0
Apoya a la Cruz Roja. Aún hay lugares para esta carrera en beneficio de la Cruz Roja.
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 12 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV