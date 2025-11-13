jueves, noviembre 13, 2025
Museo Arqueológico del Soconusco Aumenta su Afluencia en un 50%

*Gracias a la Difusión que se le ha Brindado.

Tapachula, Chiapas; 12 de Noviembre de 2025.– El Museo Arqueológico del Soconusco y Zona Arqueológica Izapa experimenta un notable repunte en el número de visitantes tras su reapertura. De recibir un promedio de 50 personas al mes, la cifra se ha disparado a cerca de 500 o 600 al mes, según informó Juan Carlos Ballinas Rizo, administrador del recinto.
Desde su reapertura el 26 de Febrero de este año, la afluencia ha crecido de manera constante, siendo notable el interés de la población local. Ballinas Rizo atribuye este aumento a la difusión activa y a la excelente aceptación de la reapertura, especialmente por parte de las instituciones educativas.

Se estima que la afluencia de estudiantes de Secundaria, Preparatoria y Universidad representa cerca del 70% del total de visitantes, quienes acuden para realizar tareas, tomar fotos y profundizar en la cultura. El administrador destacó que es fundamental la promoción de las raíces prehispánicas del Soconusco desde las escuelas, un hecho que ya se observa con la inclusión de una materia dedicada a la cultura regional.
Como parte de las nuevas actividades, el museo se prepara para inaugurar una muestra de máscaras japonesas este sábado a las 10:00 horas. La exposición, promovida por una asociación nipona, exhibirá aproximadamente 18 máscaras y carteles, con la posibilidad de que el cónsul de Japón asista a una réplica de la muestra programada para el día 22.
Actualmente, el museo cuenta con cerca de 300 piezas prehispánicas en exhibición. Entre ellas, las estelas son las que más atraen la atención del público, despertando gran interés por la historia de la Zona Arqueológica Izapa.
El museo está abierto al público de Martes a Domingo, de 9:00 a 18:00 horas, y el acceso es gratuito, una oportunidad que la población debe aprovechar, concluyó Ballinas Rizo. EL ORBE/ JC

Amexme Tapachula Llama a Fortalecer Intercambio Comercial con Guatemala
Puerto Chiapas da la Bienvenida al Crucero Emerald Princess
EL ORBE AL MOMENTO:

Retira PROFEPA Sellos de Aseguramiento y Clausura de Maquinaria en Distrito de Riego de Suchiate

Al Instante staff - 0
Suchiate, Chiapas 13 de Noviembre del 2025.- Personal de la Profepa acudió por la tarde de este jueves a retirar los sellos de seguramiento...
Leer más

Poder Judicial impone 80 años de cárcel a responsables de Secuestro Agravado

Al Instante staff - 0
- No habrá impunidad en los delitos que vulneran la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos. El Poder Judicial del Estado de...
Leer más

Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata...
Leer más
