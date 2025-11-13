Museo Arqueológico del Soconusco Aumenta su Afluencia en un 50%

*Gracias a la Difusión que se le ha Brindado.

Tapachula, Chiapas; 12 de Noviembre de 2025.– El Museo Arqueológico del Soconusco y Zona Arqueológica Izapa experimenta un notable repunte en el número de visitantes tras su reapertura. De recibir un promedio de 50 personas al mes, la cifra se ha disparado a cerca de 500 o 600 al mes, según informó Juan Carlos Ballinas Rizo, administrador del recinto.

Desde su reapertura el 26 de Febrero de este año, la afluencia ha crecido de manera constante, siendo notable el interés de la población local. Ballinas Rizo atribuye este aumento a la difusión activa y a la excelente aceptación de la reapertura, especialmente por parte de las instituciones educativas.



1 de 3

Se estima que la afluencia de estudiantes de Secundaria, Preparatoria y Universidad representa cerca del 70% del total de visitantes, quienes acuden para realizar tareas, tomar fotos y profundizar en la cultura. El administrador destacó que es fundamental la promoción de las raíces prehispánicas del Soconusco desde las escuelas, un hecho que ya se observa con la inclusión de una materia dedicada a la cultura regional.Como parte de las nuevas actividades, el museo se prepara para inaugurar una muestra de máscaras japonesas este sábado a las 10:00 horas. La exposición, promovida por una asociación nipona, exhibirá aproximadamente 18 máscaras y carteles, con la posibilidad de que el cónsul de Japón asista a una réplica de la muestra programada para el día 22.Actualmente, el museo cuenta con cerca de 300 piezas prehispánicas en exhibición. Entre ellas, las estelas son las que más atraen la atención del público, despertando gran interés por la historia de la Zona Arqueológica Izapa.El museo está abierto al público de Martes a Domingo, de 9:00 a 18:00 horas, y el acceso es gratuito, una oportunidad que la población debe aprovechar, concluyó Ballinas Rizo. EL ORBE/ JC