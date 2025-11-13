Puerto Chiapas da la Bienvenida al Crucero Emerald Princess

*Arriba con 2 mil 900 Pasajeros
Tapachula, Chiapas.- Puerto Chiapas recibió la llegada inaugural del crucero Emerald Princess, perteneciente a la reconocida línea naviera Princess Cruises.
Con más de 2 mil 900 pasajeros y mil 300 tripulantes, el arribo de esta embarcación representa un nuevo logro para el puerto y refleja el creciente interés de las líneas internacionales por incluir a Chiapas en sus rutas por el Pacífico mexicano.
Durante la jornada, el municipio de Acapetahua ofreció un espectáculo cultural de danza y música tradicional, mostrando a las y los turistas la riqueza y alegría de la cultura chiapaneca.
Con esta llegada, Puerto Chiapas consolida su compromiso de ofrecer experiencias inolvidables a visitantes internacionales, impulsando el desarrollo turístico y económico de las comunidades locales. Boletín Oficial