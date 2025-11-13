Piden que se Investigue Supuesta Venta de Frijol Bienestar en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 12 de Noviembre del 2025.- Habitantes de la ciudad de Tapachula están solicitando a las autoridades federales investiguen la supuesta venta de “frijol bienestar”, producto que supuestamente debe de ser comercializado a bajos precios, y solo en tiendas de dicho programa, en apoyo a la población de escasos recursos.



Este miércoles, usuarios de redes sociales, difundieron imágenes donde se ven a personas desconocidas vender el producto en mercados de esta localidad.Al respecto, Marcela Rubio Pereyra denunció que es importante investigar al respecto, ya que de comprobarse sería un delito, ya que es un producto que solo debería de distribuir la Secretaría del Bienestar en esta región. Por lo que existe la posibilidad de que algunos empleados estén actuando de manera indebida.Ante tal situación, pidió a la población que denuncie esta práctica, la cual está fuera de normativa.Recordó que el programa “frijol bienestar” opera a través de la distribución de frijoles a precios bajos, y solo en las tiendas del mismo programa.Haciendo énfasis en que ha llamado mucho la atención la distribución de las imágenes en las redes sociales, en donde supuestamente hay personas que están vendiendo dicho producto a precios elevados, por lo que sugirió se debe de investigar al respecto. EL ORBE/ Mesa de Redacción.