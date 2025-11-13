jueves, noviembre 13, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTapachula Reafirma su Compromiso por la Inclusión, la Dignidad y el Respeto
Local

Tapachula Reafirma su Compromiso por la Inclusión, la Dignidad y el Respeto

0
26

Participa Yamil Melgar en las “Jornadas para la Inclusión y la No Discriminación”
——-
El Evento es Organizado en Tapachula por la ACNUR

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar unidos para prevenir la discriminación, el racismo y la xenofobia, garantizando que todas las personas, sin importar su origen, sean tratadas con dignidad, respeto y con las mismas oportunidades para desarrollarse”, expresó el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, durante su participación en la presentación e inicio de las “Jornadas para la Inclusión y la No Discriminación”, convocadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El edil destacó que durante el primer año de su administración se ha brindado atención a más de 25 mil personas en contexto de movilidad, quienes han recibido servicios de salud, apoyo psicológico, albergue y orientación legal, subrayando que esta cifra refleja el tamaño del reto que enfrentamos y al mismo tiempo, la voluntad de un gobierno municipal que trabaja con el respaldo de los gobiernos federal y estatal, de las agencias internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil.
En su mensaje, el alcalde resaltó el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien calificó como “un gobernador humanista que ha puesto en el centro de sus políticas públicas a las personas”, agregando que en Tapachula se sigue su ejemplo, construyendo una administración cercana, sensible y solidaria, que impulsa políticas con rostro humano y visión de futuro.
Melgar Bravo reconoció la iniciativa del ACNUR por fortalecer las políticas de inclusión desde el sur de México, subrayando que Tapachula, históricamente vinculada con el fenómeno migratorio, hoy avanza con una agenda de integración social y económica, entendiendo que la movilidad humana también representa una oportunidad de crecimiento compartido.
Finalmente, Yamil Melgar reiteró su compromiso de mantener una agenda coordinada entre los tres niveles de gobierno y los organismos internacionales, para atender de manera integral los retos de la movilidad y la inclusión, además de reafirmar su compromiso de trabajo, planeación y empatía para consolidar un municipio más justo, humano y solidario para todos.
Al evento asistió la coordinadora regional de la COMAR, Yadira de los Santos Robledo; el jefe de la Sub- Oficina de a ACNUR en Tapachula, Gustavo Gouveia; el representante de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Castillejos; el refugiado y vocero del Mecanismo Cuatripartita, Diego Atilio Ramírez; entre otros servidores públicos e invitados. Boletín oficial

Tapachula Reafirma su Compromiso por la Inclusión, la Dignidad y el Respeto
Artículo anterior
Piden que se Investigue Supuesta Venta de Frijol Bienestar en Tapachula
Artículo siguiente
Banco HSBC Cierra Operaciones en Tapachula y Deja en la Incertidumbre a Cientos de Clientes
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Retira PROFEPA Sellos de Aseguramiento y Clausura de Maquinaria en Distrito de Riego de Suchiate

Al Instante staff - 0
Suchiate, Chiapas 13 de Noviembre del 2025.- Personal de la Profepa acudió por la tarde de este jueves a retirar los sellos de seguramiento...
Leer más

Poder Judicial impone 80 años de cárcel a responsables de Secuestro Agravado

Al Instante staff - 0
- No habrá impunidad en los delitos que vulneran la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos. El Poder Judicial del Estado de...
Leer más

Aprehenden a presunto pederasta en Cintalapa: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV