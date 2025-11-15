Banco HSBC Sigue sin Brindar Solución a Cuentahabientes por Cierre de Sucursal en Tapachula

Sólo se Limitaron a Poner una Lona en la que Avisan que Estarán Atendiendo en Comitán

Usuarios Exigen Intervención de Autoridades Para que se Respeten sus Derechos

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre de 2025.- La Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno de Chiapas ha manifestado su profunda preocupación ante el cierre definitivo de la última sucursal del banco HSBC en la Ciudad de Tapachula.

Esta decisión, tomada sin previo aviso, ha dejado a miles de cuentahabientes en una situación de total desamparo.



Tapachula, punto estratégico para el desarrollo económico y social de la región sur-sureste, ha sido brutalmente abandonado por una de las principales instituciones bancarias del país. La disponibilidad de servicios financieros es esencial para las familias, empresas, comercio y actividades agrícolas de la zona fronteriza, y la salida de HSBC genera una incertidumbre devastadora entre la población.Resulta indignante que el banco haya tomado esta medida sin brindar información clara y oportuna a sus clientes. Muchos de ellos, especialmente adultos mayores y personas de escasos recursos, dependen de manera crucial de estos servicios bancarios y ahora se ven obligados a recorrer decenas de kilómetros y horas de viaje para acceder a una sucursal en Comitán, una opción que dista mucho de ser viable para la mayoría.“Debieron haber avisado meses antes a los cuentahabientes, de la noche a la mañana nada más ponen un papel. En lo personal yo creo que esto es un robo. Que den una explicación bien pues. Ahora dicen que hay que ir hasta Comitán. Comitán no está a la vuelta de la esquina; bien saben cómo está la inseguridad de las carreteras”, afirmó Claudia, clienta de dicha institución.Este abandono bancario no sólo representa un golpe a la economía local, sino también un atropello a los derechos de los habitantes de Tapachula. El Gobierno del Estado ha reiterado su compromiso con la inclusión financiera y la protección de los derechos de los chiapanecos, pero parece que HSBC no comparte esa visión.¿Quién debe responder por este trato inaceptable a los cuentahabientes de Tapachula?, es la pregunta.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben intervenir de manera urgente para brindar explicaciones y garantizar que los derechos de los usuarios de servicios bancarios sean respetados. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros