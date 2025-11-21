Escuela Participa por Primera Vez en Desfile de Revolución Mexicana a 65 Años de Existencia

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre de 2025.- La Escuela Primaria Federal “Joaquín Miguel Gutiérrez Canales”, anteriormente conocida como el Internado Número 11, hizo historia al integrarse por primera vez al desfile cívico del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, un hecho inédito en sus 65 años de existencia.

La directora del plantel, Adriana Quintana Barrio, celebró este paso que marca una nueva etapa institucional, a tres años de su transición de internado a escuela regular federal.

“Es la primera vez que participamos en un desfile oficial. Antes se realizaban actos internos, pero ahora decidimos sumarnos todos, maestros, padres de familia y alumnos”, comentó.

Quintana Barrio subrayó el trabajo de la escuela como espacio de acogida para la niñez migrante, una tradición que se mantiene desde sus años como internado.

Actualmente atienden a 20 estudiantes de distintas nacionalidades, entre ellos niñas y niños de Cuba, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Argentina.

“Todos son incluidos en nuestras actividades; las y los estudiantes extranjeros siempre son bienvenidos”, afirmó.

La Directora también destacó la colaboración con organismos internacionales. “Trabajamos de la mano con UNICEF, que nos ha brindado herramientas para fortalecer la inclusión. Gracias a ello, la integración de los alumnos se da de forma natural”, explicó.

“Uno de los avances más significativos, dijo, es el ambiente respetuoso que se vive dentro de las aulas. Con esta nueva modalidad no enfrentamos casos de bullying. Los estudiantes que llegan se adaptan de inmediato y sus compañeros los reciben con apertura”.

La escuela funciona en horario de 8:00 a 13:00 horas y cuenta con un equipo de entre siete y ocho docentes de base, además de especialistas en Educación Física, Educación Artística y Tecnología.

Por su parte, Arismari Pérez, madre de familia de origen extranjero, expresó sentirse satisfecha con la integración de su hija en la escuela. “Pensé que la adaptación sería difícil, pero ha sido todo lo contrario.

“Desde los primeros días recibimos un trato muy respetuoso y los niños se llevan muy bien. No hemos enfrentado discriminación; al contrario, nos sentimos acogidos”, señaló.

El desfile cívico marcó un momento significativo para la comunidad escolar, que busca consolidarse como una institución abierta, renovada y comprometida con los valores históricos y culturales de México. EL ORBE/Nelson Bautista