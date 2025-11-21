Polos de Desarrollo son Licitados Para Inversión Privada: SEyT

*Se Encargarán de Promoverlos y Desarrollarlos.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre del 2025.- Los polos de desarrollo de Tapachula uno y dos no aparecen para recibir inversión por parte del Gobierno Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2026, debido a que son proyectos de licitación federal, en donde las empresas que ganen serán las encargadas de promoverlos y desarrollarlos, manifestó en entrevista el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Chiapas, Luis Pedrero González.



El funcionario fue abordado en el marco del “Foro de Transporte Intermodal para el Desarrollo Industrial y Logístico Chiapas Sur-Sureste” en Tapachula, en donde precisó que los proyectos en mención tienen una estructura muy sui generis, son licitados a privados, la Federación no le invierte nada, la Federación es dueña del predio, lo licita, y un privado, el que gane la licitación, es el encargado de desarrollarlo, de promoverlo y de electrificarlo, de hacer las vías y de hacer todo.En contraparte, destacó que hay inversiones importantes proyectadas para Puerto Chiapas, las cuales por cuestiones de confidencialidad no pudo comentar, pues se encuentran programadas para el próximo año.Insistió en que Tapachula es la capital económica de Chiapas por tener el mayor potencial de crecimiento, por lo que consideró de suma importancia realizar el foro de transporte intermodal en esta ciudad.Sobre todo, porque los productores del Soconusco tienen mucho interés de cómo transportar sus productos en un tiempo menor y de manera segura, ya sea por vía área, marítima o terrestre.Por ejemplo, el mango de primera, puede amanecer mañana en Japón a través de movilizarlo por Aerobalam a Tuxtla Gutiérrez, moverlo por DHL a Querétaro y de Querétaro se puede ir a Japón en un lapso de 24, 48 horas, comentó.Al ser cuestionado sobre algunos conflictos laborales en algunas obras de carácter federal, como es el caso del Tren Interoceánico, por el transporte de piedra, en donde sindicatos locales exigen participación en los trabajos, el Secretario de Economía y del Trabajo, aclaró que no es su tema.Pedrero González apuntó que, en el tema económico, hay gran disposición de participantes internacionales, como DHL, que ya aterrizó el primer avión de carga en Tuxtla Gutiérrez el día de ayer.Y cuando el tren esté conectado, el Interoceánico, también ya tienen participantes de Guatemala, que a través de la ruta de tránsito internacional que están generando entre Puerto Chiapas y Tecún Umán, Guatemala, van a poder importar y exportar desde el Puerto Chiapas. Sin necesidad de un papel o un depósito en garantía de importación a México.“Esto es importantísimo, porque Puerto Quetzal -en Guatemala- presenta hasta 90 días de tiempo de atraso en muelles públicos para que pueda entrar un navío, por lo que podrán hacerlo a través de Puerto Chiapas y transportar las mercancías a Tecún Umán y de ahí, hacia donde ellos determinen”, abundó.Agregó que Chiapas es uno de los únicos Estados del país que tiene, no solamente aeropuertos, sino también ferrocarriles, carreteras, un puerto marítimo, y además, frontera, por ello es relevante lo que platicaron y las oportunidades para aprovechar este nodo logístico y posición estratégica de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción