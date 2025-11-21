Tapachula y el Soconusco Tienen Potencial Para Desarrollo Industrial y Logístico

*Coinciden Especialistas en Foro Regional.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre de 2025.- Durante el Foro de Transporte Intermodal para el Desarrollo Industrial y Logístico Chiapas Sur-Sureste, especialistas, empresarios y representantes de la sociedad civil coincidieron en que el Soconusco tiene una oportunidad histórica para consolidarse como un polo estratégico de inversión, siempre que exista participación coordinada entre los sectores público y privado.

El especialista en administración estratégica del desarrollo, Carlos Flores Alcocer, diseñador de condiciones estratégicas del desarrollo, destacó que el Soconusco posee condiciones geográficas y logísticas privilegiadas, frontera con Centroamérica, un puerto con crecimiento constante, disponibilidad de agua, clima favorable y conectividad carretera y aeroportuaria que, aunque requiere mejoras, ofrece una base sólida para atraer proyectos de gran escala.



El Gobierno Federal impulsa la conexión transoceánica y la creación de diez polos de desarrollo, entre ellos Tapachula y próximamente Arriaga, recordó. Estos espacios, comparables a grandes parques industriales con incentivos especiales para la inversión, abren una nueva etapa para la economía chiapaneca y para la Costa del Estado.Como ejemplo del potencial regional, se resaltó la reciente puesta en marcha de una planta procesadora de atún que producirá hasta 500 toneladas diarias, convirtiéndose en la más grande de Latinoamérica.Con una inversión estimada en más de 5 mil millones de Pesos, se prevé que genere cientos de empleos y detone nuevas cadenas productivas. Proyectos adicionales, como el suministro de gas natural hacia la zona Costa y hasta Tuxtla Gutiérrez, también se encuentran en preparación.Subrayó que el éxito del polo de desarrollo dependerá de una visión integral que incorpore educación, salud, vivienda, cuidado ambiental y mejoras en infraestructura. No se puede avanzar de manera aislada, los proyectos deben arrancar de forma paralela, enfatizó.El especialista, recordó que experiencias como la de Guanajuato, requirieron planificación de largo plazo y coordinación permanente.Destacó el enorme valor cultural y humano de Chiapas, especialmente de su población indígena. Señaló que la riqueza multilingüe del Estado puede convertirse en una fortaleza para el desarrollo tecnológico y educativo si se implementan programas que potencien estas habilidades desde la infancia.En materia de seguridad, advirtió que Chiapas debe actuar de manera preventiva para evitar escenarios como los que enfrentan otros Estados del país. Propuso fortalecer la participación ciudadana, mejorar tecnologías de vigilancia y atender causas sociales que generan vulnerabilidad.El foro concluyó con un llamado urgente a consolidar acuerdos entre autoridades, empresas y sociedad civil para acelerar el arranque del polo de desarrollo y aprovechar plenamente el potencial estratégico del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista