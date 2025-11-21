Tapachultecos Presenciaron el Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana

Participaron Instituciones Educativas, Cuerpos de Seguridad Estatales, Municipales y Personal Militar

Las Actividades se Vivieron en un Ambiente de Civilidad y Paz

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre del 2025.- En la Ciudad de Tapachula se vivió un ambiente de fiesta y civilidad en el desfile conmemorativo del CXV aniversario de la Revolución Mexicana, en donde contingentes de civiles y militares marcharon por las principales calles de la Ciudad.

Las actividades iniciaron por la mañana de este 20 de noviembre en el Parque Bicentenario, en donde se realizaron los honores a la Bandera.

El evento protocolario fue encabezado por el Presidente Municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; el General de Brigada DEM Javier Guzmán Alvarado Comandante de la 36/ ZM; el Contra almirante CGDEM, Genaro Martínez Cárdenas en representación de la 22 región naval; el Capitán primero Guardia Nacional Emmanuel Peña Espinosa representante del 43 Batallón de la Guardia Nacional.



Así como el Comisario, Manuel Alejandro Lucha García,secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana municipal, y Martiniano Reyes Palacios,subsecretario de Gobierno Región Soconusco, entre otros funcionarios municipales, estatales y federales.En los contingentes participaron estudiantes y maestros de diversas instituciones educativas, así como instituciones de seguridad y militares, quienes recorrieron la Avenida Central de Oriente a Poniente.Las actividades se vivieron en un ambiente de civilidad y paz, sin que se reportaran incidentes en esta Ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción