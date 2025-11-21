viernes, noviembre 21, 2025
Tapachula se Fortalece Como Ciudad Segura»: Yamil Melgar

Estrategia de Acercamiento y Diálogo con la Población Garantiza Entornos Seguros
Junto al Titular de la SSP, Oscar Aparicio Avendaño, Sostuvo una Reunión con Palaperos de Puerto Madero

20 de noviembre 2025, Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y el secretario de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvieron un encuentro con palaperos de Puerto Madero como parte de las acciones del programa Tapachula Segura.
En el emblemático poblado, el alcalde reconoció que las estrategias implementadas por el gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, están dando resultados entre los ciudadanos que se sienten escuchados para garantizar su bienestar y sustento.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), Manuel Alejandro Lluch García, resaltó que la suma de esfuerzos y la coordinación interinstitucional han reforzado la confianza en las corporaciones por ello, se mantiene el diálogo y la atención inmediata a las demandas de la población.
A su vez, el secretario del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoció el trabajo conjunto que Tapachula realiza, en favor de todos los sectores de la sociedad, por ello, reafirmó el compromiso de seguir avanzando en la implantación de estrategias efectivas que garanticen la tranquilidad de los habitantes.
Estuvieron presentes el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Arturo Pablo Liévano Flores y el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Diego Eduardo Echevarría Lara entre otros invitados especiales. Boletín Oficial

