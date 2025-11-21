Fátima Bosh se Corona Como Miss Universo 2025

*La Tabasqueña es la Mujer más Hermosa del Mundo.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se coronó la noche del jueves como Miss Universo 2025.

Con un llamativo vestido rojo, el color que parece dar suerte a las reinas mexicanas de la belleza, Bosch cumplió los pronósticos de quienes la apoyaron desde los primeros momentos en que piso tierras tailandesas, donde protagonizó uno de los momentos más virales de la competencia.

Esta es la cuarta corona de Miss Universo para México. La primera fue de Lupita Jones, en 1991; después, la de Ximena Navarrate, en 2010, y la de Andrea Meza, en 2020.

Tras Bosch, la representante de Tailandia, el país anfitrión, Veena Praveenar, quedó en segundo lugar, y la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición.

La mexicana se hizo con el título al término de una gala en la que participaron mujeres de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Bosch es originaria de Villahermosa, en el estado de Tabasco, México, y procede de una familia ligada a los certámenes de belleza.

De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño de modas en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además vivió un año en Estados Unidos.

Fátima es una joven profundamente religiosa y tras un incidente en Tailandia, pidió a sus seguidores y a los mexicanos que esta noche prendieran veladoras para enviarle buenas vibras y toda la fuerza por lograr una buena participación.

Además, defiende los valores y es muy apegada a su familia. En redes sociales muestra una enorme cercanía con su hermano Bernardo Bosch, quien es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana con maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University..