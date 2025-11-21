Nuevo Hospital General Regional en Tuxtla Será Inaugurado Hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum: Zoé Robledo

La Mandataria Federal Encabezará la Inauguración del Hospital General Regional de Especialidades no. 13 “XIV de septiembre” del IMSS

El Nosocomio Ofrecerá Anualmente 187 mil 745 Consultas de Especialidad y 23 mil 846 Cirugías

Posteriormente Presidirá la Inauguración de la Estación Tonalá de la Línea K del Tren Interoceánico

*EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS AFIRMÓ QUE EL NUEVO NOSOCOMIO MEJORARÁ LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA REGIÓN, Y REDUCIRÁ LOS TRASLADOS A LA CDMX.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de Noviembre de 2025.- El Hospital General Regional de Especialidades No. 13 del IMSS “XIV de Septiembre”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se convierte en un pilar fundamental para la salud de la población. Con una inversión de 2 mil 142.6 millones de Pesos, este nuevo centro médico no solo ampliará la capacidad hospitalaria, sino que también reducirá la necesidad de traslados a la Ciudad de México para recibir atención especializada.



La administración del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Roblero Aburto, reveló que dicho inmueble cuenta con una capacidad hospitalaria instalada de 144 camas censables y 117 no censables, incluyendo áreas de urgencias y quirófanos.Su equipamiento es de lo más moderno, se trata de tomógrafos, angiógrafos, mastógrafos y un total de 43 especialidades médicas. El personal capacitado con poco más de 600 médicos y 670 enfermeras,estás listo para la atención de pacientes.Se estima que el hospital ofrecerá anualmente 187 mil 745 consultas de especialidad y 23 mil 846 cirugías, beneficiando a toda la población del estado.Con este nuevo hospital, se espera una mejora significativa en la atención médica, con especialidades que van desde anestesiología hasta oncología. Además, se introducirá la primera unidad de cuidados intensivos pediátricos en Chiapas, lo que representa un avance crucial para la salud infantil en la región.La obra, que comenzó en junio de 2023, se ubica en un terreno donado por el Gobierno Estatal y es parte de un esfuerzo continuo para modernizar y expandir los servicios de salud en el país.Este hospital no sólo es un edificio, es un compromiso con la salud y el bienestar de los chiapanecos, asegurando que reciban la atención que merecen sin tener que viajar largas distancias. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros