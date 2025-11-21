viernes, noviembre 21, 2025
InicioSección PoliticaNacionalMéxico no Está Controlado por Cárteles: Harfuch
Nacional

México no Está Controlado por Cárteles: Harfuch

Ciudad de México; 20 de Noviembre.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dice que hay presencia de grupos delictivos, pero el país no está controlado por cárteles.
«Definitivamente hay una presencia de grupos delictivos, el país no está controlado por cárteles… vamos a continuar haciendo detenciones para disminuir la presencia del crimen organizado», aseveró, esto, luego de los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado que todo México está controlado por cárteles.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la SSPC asegura que de ninguna manera el tema de la seguridad en nuestro país está resuelto, pero destaca que es importante que la ciudadanía se entere que hay 40% menos de los homicidios a diferencia de hace un año, lo que es una cifra sin precedentes.
«De ninguna manera estamos diciendo que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí, es importante que la ciudadanía sepa que tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año y esa es una cifra sin precedentes.
«Porque hay 37% menos homicidios y tenemos 37 mil personas detenidas por delitos de alto impacto en coordinación con los Estados», enfatiza.Sun

Nuevo Hospital General Regional en Tuxtla Será Inaugurado Hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum: Zoé Robledo
Hoy será inaugurado el Hospital General Regional de especialidades No.13 «XIV de septiembre» del IMSS.
