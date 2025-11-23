Trabajadores del Nacional Monte de Piedad Acuerdan Seguir en Huelga

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre del 2025.- Trabajadores adheridos al Sindicato de la Sección 30 del Nacional Monte de Piedad acordaron en días pasados continuar en huelga laboral, la cual iniciaron desde hace 50 días, ya que están exigiendo respeto a su contrato colectivo y que se detenga la promoción a puestos importantes a personal no sindicalizado o personas que, supuestamente, pertenecen a un sindicato a modo dentro de dicha empresa.

A nivel nacional, son un promedio de “mil 860 empleados sindicalizados”, de los cuales el 75%, en el marco de una asamblea general, votó a favor de continuar en la lucha por sus derechos laborales.



1 de 2

Lo anterior se desprende de la entrevista con Gustavo Castellanos García, Secretario de la Sección 30 del Nacional Monte de Piedad, quien explicó que existen muchas irregularidades en cuanto a la promoción de espacios a personas ajenas al sindicato con el que el patrón tiene el contrato colectivo.Denunció que al interior de Monte de Piedad, existe un sindicato que ellos lo denominan “blanco”, que es afín a la parte patronal, y que de manera deliberada los están colocando en mejores puestos, dejando a los trabajadores con mayor antigüedad sin la oportunidad de superarse.Por decisión de la mayoría de los trabajadores de Monte de Piedad, agregó, van a continuar en la lucha hasta que sean escuchados en las mesas de negociaciones. EL ORBE/ JC