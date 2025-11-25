martes, noviembre 25, 2025
AASCHAC en Conjunto con la FGE Realiza Conferencia Sobre Violencia Familiar sin Distinción de Género

Tapachula, Chiapas.– Con una destacada participación de abogados, estudiantes y ciudadanía interesada, la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C. (AASCHAC) llevó a cabo la ponencia “Más allá de los roles, la violencia familiar sin distinción de género”, impartida por la Mtra. Mara Fuentes Catalán, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Violencia de Género en Tapachula.

El evento se realizó en las instalaciones de CEUNI Campus Tapachula, donde la ponente abordó, desde un enfoque jurídico y social, la importancia de reconocer todas las formas de violencia familiar, sin importar quién sea la víctima o el agresor.
El presidente de la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C., Alejandro de Jesús López Cabrera, agradeció de manera pública el respaldo de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, cuyo apoyo hizo posible la realización de esta importante actividad formativa.
López Cabrera subrayó que este tipo de espacios fortalecen el compromiso de la asociación con la construcción de una cultura jurídica basada en el respeto, la equidad y la prevención de la violencia, además de aportar herramientas esenciales para que las y los abogados puedan desempeñar su labor con mayor sensibilidad y responsabilidad social. EL ORBE / LA REDACCION

