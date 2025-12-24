Inauguran la Exposición “Selva Jurásica” en Tapachula

*Una alternativa de entretenimiento familiar durante esta temporada decembrina.
Tapachula, Chiapas.— El pasado domingo quedó oficialmente inaugurada la Exposición de Dinosaurios Selva Jurásica, la cual regresa a Tapachula después de dos años como una opción recreativa y educativa para el público en general.
La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 18 de enero, ofreciendo 30 días de actividades para niñas, niños y adultos.
El recorrido incluye arenarios para descubrir fósiles, tienda de recuerdos, área de alimentos y bebidas, así como brincolines para los más pequeños con costo adicional, además de mesas, bancos y sanitarios para mayor comodidad de los visitantes.
La Exposición Selva Jurásica se ubica al interior del Multideportivo Los Cerritos. El costo de entrada general es de 50 pesos para niños y adultos.
La atención al público se brinda de lunes a viernes de 12:00 del día a 7:30 de la noche, y los sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 7:30 de la noche. EL ORBE / LA REDACCIÓN