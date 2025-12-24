miércoles, diciembre 24, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalInauguran la Exposición “Selva Jurásica” en Tapachula
Local

Inauguran la Exposición “Selva Jurásica” en Tapachula

0
1

*Una alternativa de entretenimiento familiar durante esta temporada decembrina.

Tapachula, Chiapas.— El pasado domingo quedó oficialmente inaugurada la Exposición de Dinosaurios Selva Jurásica, la cual regresa a Tapachula después de dos años como una opción recreativa y educativa para el público en general.
La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 18 de enero, ofreciendo 30 días de actividades para niñas, niños y adultos.

La muestra está conformada por 13 dinosaurios de gran tamaño, entre los que destacan el Tyrannosaurus rex, el Carnotaurus de 11 metros de largo, el Velociraptor, el Parasaurolophus y el Braquiosaurus de 10 metros de altura; además, por primera vez se presenta un dinosaurio acuático, el Plesiosaurio, de 11 metros de longitud.
El recorrido incluye arenarios para descubrir fósiles, tienda de recuerdos, área de alimentos y bebidas, así como brincolines para los más pequeños con costo adicional, además de mesas, bancos y sanitarios para mayor comodidad de los visitantes.
La Exposición Selva Jurásica se ubica al interior del Multideportivo Los Cerritos. El costo de entrada general es de 50 pesos para niños y adultos.
La atención al público se brinda de lunes a viernes de 12:00 del día a 7:30 de la noche, y los sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 7:30 de la noche. EL ORBE / LA REDACCIÓN

Inauguran la Exposición “Selva Jurásica” en Tapachula
Artículo anterior
Unidad y Paz Para Esta Navidad, Desea el Cabildo de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Kikune Presenta su Tradicional Pastorela Navideña

Al Instante staff - 0
Con una emotiva y colorida presentación, los alumnos del Jardín de Talentos Kikune celebraron la Navidad con su tradicional Pastorela, una representación que evocó...
Leer más

Autoridades atienden incidente en decoración decembrina del Parque Miguel Hidalgo

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 23 de diciembre de 2025 COMUNICADO OFICIAL El H. Ayuntamiento de Tapachula informa que personas ajenas y con la clara intención de causar daño...
Leer más

Corte de circulación deja a motociclista lesionado en la 4ª Avenida Sur

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 23 de diciembre de 2025. - La tarde de este martes se registró un accidente vial en la intersección de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV