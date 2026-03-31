martes, marzo 31, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalSe Incrementa Precio de las Flores en la Región por Encarecimiento de...
Local

Se Incrementa Precio de las Flores en la Región por Encarecimiento de Combustibles

0
28

Aumento de la Gasolina y Diésel Provoca Escalada de Precios en Productos y Alimentos
——
Llaman al Gobierno Federal a Verificar que Gasolineras Respeten Acuerdos

Tapachula Chiapas 30 de marzo de 2026.- El encarecimiento de los combustibles dejó de ser un dato macroeconómico para convertirse en una presión directa sobre el comercio local. En el Mercado Tianguis de Tapachula, floristas reportan un incremento generalizado de hasta 20% en el precio de sus productos, derivado principalmente del alza de tres pesos por litro de gasolina, lo que ha elevado significativamente los costos de transporte y distribución.

José Antonio López García, propietario de la florería “El Paraíso”, explicó que el ajuste responde a una necesidad operativa. Señaló que el aumento en el combustible impacta tanto a productores como a transportistas, obligando a toda la cadena a modificar sus precios para sostener la actividad.
Actualmente, el sector opera entre un 70% y 80% de su nivel habitual. El encarecimiento ha provocado una disminución moderada en la demanda, debido a que las flores no son consideradas un producto de primera necesidad, lo que afecta directamente las ventas.
Ante este panorama, los comerciantes han optado por absorber parte del incremento para evitar una caída mayor en el consumo. En muchos casos, trabajan con márgenes mínimos de ganancia con el objetivo de mantener flujo de ventas y conservar a su clientela.
A la presión por el alza en combustibles se suma el impacto de factores climáticos. Heladas registradas en zonas productoras como San Cristóbal de las Casas y la Ciudad de México han reducido la disponibilidad de flores, particularmente de rosas, lo que limita la oferta y contribuye al aumento de precios en la región costera.
Pese a las dificultades, los floristas del Mercado Tianguis reconocidos por su tradición en Tapachula hacen un llamado a la población para mantener el consumo.
Aseguran que continúan realizando esfuerzos para ofrecer precios accesibles y preservar una práctica cultural arraigada en la vida cotidiana del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista

Artículo anterior
Miembros del COCOPECH Sostienen Reunión con Directora General del COBACH
Artículo siguiente
Alcalde Yamil Melgar Encabeza Reunión de Gabinete
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 31 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebran 71 Aniversario de Elmira

Al Instante staff - 0
De manera especial y rodeada de afecto, la gentil Elmira Tovar Estrada celebró su 71 aniversario de vida en un conocido restaurante de la...
Leer más

Tapachula no se detiene: Yamil Melgar encabeza reunión de gabinete

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; lunes 30 de marzo de 2026.– El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó este lunes una reunión de trabajo con su gabinete, con...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV