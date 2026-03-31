Miembros del COCOPECH Sostienen Reunión con Directora General del COBACH

Tapachula, Chiapas, 30 marzo, 2026.- Con el firme objetivo de mantener un enlace directo con los titulares de dependencias claves en el gabinete de la ERA del humanismo que encabeza, el doctor, Eduardo Ramírez Aguilar, miembros distinguidos del Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (COCOPECH), sostuvieron una reunión con la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, la maestra, Viridiana Figueroa García.

En el marco del encuentro, la titular de la dependencia educativa, refrendó su compromiso con el gobierno de Chiapas, abonando a la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de funciones, dado a que toda actividad y decisión se rige mediante un marco normativo, que emana de preceptos constitucionales, leyes secundarias, reglas y lineamientos.



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La tapachulteca, Figueroa García, quien se ha convertido en una actora política clave en el mandato del humanismo que transforma, trabaja a marchas forzadas para consolidar la reingeniería administrativa a través de un cuerpo colegiado en los 338 centros educativos, en las coordinaciones de zona y diversas áreas de oficinas centrales.En un diálogo franco y abierto con los comunicadores y periodistas de la COCOPECH, recordó su trabajo político por más de 20 años ininterrumpidos, apegados al compromiso, la constancia, disposición, lealtad, firmeza y resultados. Agradeció el total respaldo del gobernador, doctor, Eduardo Ramírez Aguilar, con quien trabaja de la mano para consolidar una responsabilidad y un servicio al pueblo.Al cuestionarla sobre sus aspiraciones a la presidencia municipal de Tapachula en el 2027, no descartó el hecho y agradeció las muestras de respaldo de sus paisanas y paisanos tapachultecos, a quienes les guarda un gran cariño, esperando los tiempos como lo marca la ley, por lo que en el marco de sus funciones, continuará impulsando los ejes del modelo educativo incluyente y humanista, así como los retos de la Nueva ERA del COBACH. EL ORBE/ Mesa de Redacción.