Migrantes Varados Generan Presión Social y Económica en Tapachula

*Alrededor de 60 mil Extranjeros Viven en la Región

Tapachula, Chiapas, 30 de marzo de 2026.– Con un llamado urgente a la atención institucional, el director del Centro de Dignificación Humana A.C., Luis Rey García Villagrán, encabezó el “Viacrucis del Migrante 2026”, una manifestación simbólica que recorrió las principales calles de la ciudad para visibilizar la situación que enfrentan miles de personas en contexto de movilidad.

El contingente, integrado por aproximadamente 35 migrantes de distintas nacionalidades —principalmente cubanos deportados— partió del parque central Miguel Hidalgo con destino al parque Bicentenario. Durante el recorrido, acompañados por el padre Heyman Vázquez Medina, párroco de Suchiate, los participantes cargaron una cruz azul y una figura representativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en alusión a las políticas migratorias y deportaciones impulsadas por autoridades de ese país.



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El viacrucis simboliza el sufrimiento que enfrentan los migrantes desde su lugar de origen hasta su intento por llegar a Estados Unidos, así como las dificultades que viven actualmente en Tapachula, donde permanecen varados.De acuerdo con organismos no gubernamentales, en esta ciudad se concentra un promedio de 60 mil migrantes de diversas nacionalidades, quienes se encuentran a la espera de una resolución a sus trámites, principalmente solicitudes de refugio o visas humanitarias ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.Esta situación no solo representa una crisis humanitaria, sino también un desafío social y económico para la región. La saturación de servicios, la falta de empleo formal y la limitada capacidad institucional generan condiciones de vulnerabilidad tanto para la población migrante como para la comunidad local.Ante este panorama, activistas reiteraron la necesidad de agilizar los procesos migratorios y fortalecer la atención gubernamental, a fin de evitar que Tapachula continúe enfrentando una presión creciente derivada de la concentración de personas en espera de regularización.El Viacrucis Migrante 2026 concluyó en el parque Bicentenario, dejando como mensaje central la urgencia de respuestas más humanas y eficientes ante una problemática que sigue en aumento. ELORBE/ Ernesto L. Quinteros.