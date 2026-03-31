Jubilados del ISSTECH Obtienen Mejoras Médicas y Proyecto de Casa Geriátrica

*Tras Sostener Diálogo con Autoridades.

Tapachula, Chiapas 30 de marzo de 2026.- Luego de dos jornadas de protesta y una mesa de diálogo con autoridades del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), jubilados y pensionados lograron avances significativos en la atención médica y el compromiso de crear una casa geriátrica en la región.

El Frente Democrático de Maestros Jubilados y Pensionados, adscrito a la clínica “Belisario Domínguez”, informó que, tras reunirse con el director general del instituto, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, se obtuvo respuesta favorable a nueve de las doce demandas presentadas.

Entre los principales acuerdos destaca la mejora en la calidad del servicio, con un enfoque más humano hacia los derechohabientes, así como la contratación de tres médicos especialistas.



1 de 2

Además, se anunció la incorporación de equipo médico como tomógrafo, rayos X, unidad dental y mastógrafo, lo que permitirá ampliar la cobertura de diagnóstico.El dirigente del Frente, Luis Manuel Estudillo, señaló que también existe el compromiso de adquirir nuevos equipos durante este año, lo que fortalecerá la atención a los jubilados.Uno de los logros más relevantes es la renta de un inmueble para habilitar una casa geriátrica, proyecto que se prevé concretar el próximo año y que beneficiará a aproximadamente 2 mil 500 pensionados de la región.En materia de medicamentos e insumos, se acordó garantizar el abasto de 1,037 claves correspondientes a los niveles de atención básica y especializada. Asimismo, se restablecerá el servicio de médico familiar exclusivo para jubilados en la clínica de Tapachula.Durante el encuentro, los ex trabajadores de la educación solicitaron una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas en la unidad médica local.Otro de los acuerdos contempla el pago de un apoyo por defunción de 69 mil pesos a partir de junio, el cual podrá tramitarse con la presentación del acta correspondiente.Los jubilados advirtieron que darán seguimiento puntual al cumplimiento de estos compromisos, la mayoría previstos antes de concluir 2026. En caso contrario, no descartan retomar las movilizaciones. EL ORBE/Nelson Bautista