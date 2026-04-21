Comerciantes del Mercado San Juan Piden Ajustes en Servicios Públicos

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril de 2026.- Comerciantes del Mercado “San Juan” manifestaron su respaldo a la administración del alcalde Yamil Melgar Bravo, al reconocer avances en la rehabilitación y mejora de este centro de abasto. Sin embargo, señalaron la necesidad de realizar cambios en el área de Servicios Públicos para mantener la estabilidad interna.

En un posicionamiento conjunto, los comerciantes entre ellos informales, aclararon que su inconformidad no es en contra del Ayuntamiento, sino una acción orientada a preservar el orden y los avances logrados en los últimos meses.

Elsa Sánchez Aguilar, secretaria general adherida a la CNOP, destacó la coordinación que han mantenido con el Gobierno Municipal, así como la disposición de las autoridades para atender rezagos históricos del mercado.

Actualmente se observan mejoras, principalmente en materia de limpieza, y adelantó que existe un proyecto para atender problemas estructurales del inmueble, sostuvo.

El conflicto surgió tras la remoción del administrador Alejandro de la Rosa, decisión que los comerciantes atribuyen al titular de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes Vila, la cual consideran desacertada.

De acuerdo con los locatarios, durante la gestión de De la Rosa se lograron avances importantes en organización y mantenimiento, producto del trabajo conjunto con los comerciantes. Por ello, solicitaron su reinstalación para dar continuidad a las acciones emprendidas.

Asimismo, denunciaron la posible intervención de actores externos que, aseguran, buscan generar desestabilización dentro del mercado, por lo que reiteraron su intención de no permitir retrocesos en los logros alcanzados.

Por su parte, la comerciante María Elena Martínez, respaldó la petición de restituir al Administrador, al considerar que ha cumplido con las directrices de orden y limpieza impulsadas por la actual administración municipal.

Finalmente, los locatarios informaron que han solicitado una audiencia con el Alcalde para exponer directamente sus inquietudes y presentar la documentación que respalda sus señalamientos, confiando en que se dará una pronta solución que garantice la continuidad de los avances en dicha central de abastos. ELORBE/ Mesa de Redacción