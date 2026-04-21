Coapatap Impondrá Trampas de Grasa Para Evitar Colapso de Drenajes en Tapachula

*Restaurantes, Talleres y Comercios Deberán Acatar la Disposición.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril de 2026.- La red de drenaje en Tapachula atraviesa una situación crítica debido a la descarga indiscriminada de aceites, grasas y residuos por parte de restaurantes, talleres y diversos comercios.

Estas prácticas han provocado corrosión acelerada en las tuberías, fugas constantes y afectaciones visibles en el pavimento, como hundimientos.

Ante este panorama, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) anunció que será obligatoria la instalación de trampas de grasa en establecimientos que generen este tipo de desechos.

Héctor Lazos, explicó que la acumulación de residuos está deteriorando la infraestructura desde el interior, lo que agrava las fallas en el sistema de drenaje y contribuye a la contaminación de los afluentes.

El organismo atiende reportes diarios de fugas a través de la línea 073, sin embargo, las reparaciones resultan insuficientes, ya que mientras se corrige un punto, surgen nuevas filtraciones en otras zonas debido al desgaste continuo de las tuberías. Además, el método actual de desazolve realizado con varillas ha quedado rebasado frente al nivel de obstrucción generado por grasas y sedimentos.

Coapatap exhortó a comercios, restaurantes y talleres mecánicos a instalar las trampas de grasa de manera inmediata.

La medida comenzará a aplicarse en las próximas semanas y contempla sanciones para quienes incumplan, que van desde multas hasta la suspensión del servicio de drenaje.

Como incentivo, el organismo ofrece un descuento del 35% a los negocios que acaten la disposición tras ser notificados. No obstante, las autoridades advirtieron que, de persistir las irregularidades, se procederá al corte del servicio.

Paralelamente, Coapatap gestiona la adquisición de un equipo tipo Vactor una máquina de succión industrial que permitirá mejorar las labores de limpieza en tuberías obstruidas por residuos sólidos y grasas, sustituyendo las técnicas manuales actualmente utilizadas. EL ORBE/Nelson Bautista