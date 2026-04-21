Alumnos de la UNACH Exigen Restitución del Director de la Facultad de Negocios

*Respaldan Trayectoria Académica y profesional.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril de 2026.- Estudiantes de la Facultad de Negocios de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) se manifestaron este lunes dentro del plantel para expresar su inconformidad ante la destitución del director, medida anunciada por la institución durante el fin de semana tras la difusión de un caso personal en redes sociales.

La movilización, que derivó en la suspensión de clases, tuvo como objetivo principal exigir a la Rectoría que considere la postura del alumnado antes de tomar decisiones administrativas.

El caso que originó la separación del cargo ha sido malinterpretado y rechazan los señalamientos que califican al exdirectivo como agresor, dijeron.

Durante la protesta, estudiantes aseguraron que la resolución fue precipitada y estuvo influida por la presión mediática, sin valorar la trayectoria profesional ni el desempeño del funcionario dentro de la institución.

En ese sentido, defendieron su integridad y destacaron que, en el ámbito académico, siempre mantuvo una conducta respetuosa.

Inid Anel, una de las alumnas participantes afirmó que la comunidad universitaria se siente comprometida a respaldar a quien consideran una figura íntegra.

Más allá del caso personal difundido, su labor al frente de la Facultad ha sido positiva y acorde con las responsabilidades del cargo, afirmó.

Por su parte, organizadores del movimiento subrayaron que la universidad no debe priorizar su imagen pública por encima del impacto humano que generan este tipo de decisiones.

También pidieron que se evalúe el contexto completo de la situación y se eviten juicios basados únicamente en contenidos virales.

En el marco de la jornada, el exdirector acudió a las instalaciones para dialogar con los estudiantes en el auditorio, donde se abordaron inquietudes y posibles acciones a seguir.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con sus acciones hasta obtener una respuesta formal de las autoridades universitarias, insistiendo en que se reconsidere la destitución y se tome en cuenta la voz de la comunidad estudiantil. EL ORBE/Nelson Bautista