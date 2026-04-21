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Empresarios Proponen Reinstalación de Parquímetros en Primer Cuadro de la Ciudad

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*Para que Haya una Mejor Organización Vial.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril de 2026.- Empresarios del Centro Histórico advirtieron sobre una crisis creciente en la actividad comercial, provocada en gran medida por la falta de rotación en los espacios de estacionamiento.
Señalan que la mayoría de los cajones en la vía pública son ocupados durante toda la jornada laboral por trabajadores y propietarios de negocios, lo que limita el acceso de clientes y visitantes.

El representante del sector, Roberto Alejandro García Zenteno, expuso que entre el 80% y el 90% de los espacios disponibles permanecen ocupados desde las 9:00 hasta las 21:00 horas. Esta dinámica, afirmó, desincentiva las visitas breves y empuja a los consumidores hacia plazas comerciales en la periferia, donde encuentran mayor facilidad para estacionarse.
“El centro está dejando de ser una opción para muchos compradores. La falta de espacios disponibles genera una fuga constante de clientes”, explicó.
La problemática trasciende la movilidad urbana y se refleja directamente en los ingresos de los comercios. De acuerdo con los empresarios, la disminución en la afluencia ha reducido significativamente las ventas, complicando la operación diaria de los negocios.
A esto se suma el alto costo de las rentas, muchos locatarios destinan hasta 20 días de trabajo al mes únicamente para cubrir el alquiler de sus establecimientos, lo que deja márgenes mínimos de ganancia y pone en riesgo la continuidad de sus actividades.
El panorama se ha agravado con la disminución del turismo proveniente de Guatemala, que anteriormente representaba cerca del 30% de los clientes y actualmente apenas alcanza entre el 2% y el 5%.
Esta caída, combinada con la falta de estacionamiento disponible, ha reducido aún más la actividad en el centro.
Ante este escenario, el sector empresarial plantea la reinstalación de parquímetros como una medida para garantizar la rotación vehicular y facilitar el acceso a los consumidores.
También proponen respetar espacios para residentes y realizar ajustes en la vialidad para mejorar la circulación.
Señaló que esta solicitud ha sido planteada a varias administraciones sin obtener respuesta. Confía en que las autoridades actuales atiendan la situación antes de que más negocios se vean obligados a cerrar. EL ORBE/Nelson Bautista

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