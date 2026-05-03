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Exigen Entrega de Hospital Inconcluso del ISSSTE en Tapachula

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*- Trabajadores Denuncian 5 Años de Retraso en Esta Obra Hospitalaria
*- Demandaron la Intervención Directa de Autoridades Federales Ante Condiciones Precarias.

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, integrantes del sindicato SINADTISSSTE alzaron la voz para denunciar el abandono institucional que enfrenta la Clínica Hospital “Roberto Nettel Flores”, señalando que una obra hospitalaria clave permanece inconclusa desde hace más de cinco años.
Jesús Alejandro José Ortiz, secretario general de la sección 19 en Chiapas, informó que el edificio pendiente de entrega contempla áreas fundamentales como quirófanos, urgencias, pediatría, hemodiálisis y diálisis; sin embargo, la falta de equipamiento, aire acondicionado y recursos ha impedido su funcionamiento, convirtiéndolo -según palabras del propio dirigente- en un “elefante blanco”.

Durante su participación en la marcha, el líder sindical subrayó que, aunque existe abasto de medicamentos, las condiciones en las que se brinda la atención médica son inadecuadas. Áreas como hospitalización, consulta externa y rayos X operan sin sistemas de climatización, lo que representa un riesgo tanto para pacientes como para el personal de salud, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.
El sindicato hizo un llamado directo al director general del ISSSTE, Martí Batres, para que visite Tapachula y constate personalmente la situación. “Estamos cansados de promesas incumplidas; necesitamos soluciones reales”, expresó Ortiz, al tiempo que insistió en que la exigencia ya no es solo local, sino de carácter nacional.
Desde una perspectiva crítica, el caso evidencia fallas estructurales en la planeación y ejecución de infraestructura pública en el sector salud, donde proyectos inconclusos no solo representan pérdidas económicas, sino también un impacto directo en la calidad de vida de miles de derechohabientes.
La demanda de los trabajadores refleja una problemática recurrente en distintas regiones del país: obras anunciadas como soluciones que, con el paso del tiempo, terminan convertidas en símbolos de rezago institucional.
Mientras tanto, en Tapachula, la urgencia no es política, es sanitaria. ELORBE/ Mesa de Redacción

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