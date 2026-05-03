Tapachula Abre Aulas a la Esperanza de Educación y Refugio para la Niñez Migrante

Tapachula, Chiapas; 02 de Mayo de 2026.- En el marco del Día del Niño y de la Niña, celebrado el pasado 30 de abril, más de 1,200 menores en situación de movilidad encontraron un espacio de aprendizaje, recreación y acompañamiento emocional en la antigua estación ferroviaria de Tapachula.

La jornada fue organizada por el Programa de Educación Migrante en Chiapas (PEMCH) bajo el lema “El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde”, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro para niñas y niños de diversas nacionalidades que, tras complejos trayectos migratorios, hallan en la escuela “Educación sin Fronteras” una oportunidad para continuar su formación y fortalecer su bienestar.



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La coordinadora estatal del programa, Marta Lilia Moreno Gómez, subrayó que esta iniciativa va más allá de la enseñanza básica de preescolar a secundaria, al brindar apoyo integral a familias que enfrentan condiciones adversas.La matrícula es fluctuante y actualmente supera los 1,200 estudiantes, dijo, muchos de ellos provenientes de rutas de alto riesgo como la selva del Darién.Uno de los principales retos es la diversidad cultural y lingüística. En las aulas conviven menores de Centroamérica, Cuba, Haití e incluso de países africanos, lo que ha impulsado la implementación de estrategias inclusivas como el uso de traductores digitales y la participación de “padres y niños sombra” que facilitan la mediación cultural. Asimismo, los contenidos se adaptan al enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, priorizando los conocimientos previos de cada estudiante.Para muchas familias, este espacio representa su única opción educativa. Alejandra Estefanía García, originaria de Honduras, y Ariadna, de Cuba, coincidieron en que el acceso a escuelas convencionales es limitado debido a los costos, mientras que en este lugar sus hijos no solo estudian, sino que también conviven y recuperan un sentido de pertenencia. Sin embargo, el crecimiento constante de la población migrante plantea nuevos desafíos.La coordinación del programa hizo un llamado a autoridades y sociedad civil para fortalecer la infraestructura y ampliar la plantilla docente, con el fin de atender tanto a quienes están en tránsito como a quienes han decidido establecerse en la región, así como a menores repatriados.La jornada concluyó con una feria de juegos organizada con el apoyo de organizaciones civiles, recordando que, más allá de su condición migratoria, todas las niñas y niños tienen derecho a la educación, al juego y a una infancia digna. EL ORBE/Mesa de Redacción