Maiceros de la Región Podrán Acceder a Créditos Flexibles

* Con Tasa Preferencial del 8%.

Tapachula, Chiapas; 02 de Mayo de 2026.- Productores de maíz en la región del Soconusco cuentan desde este año con una nueva alternativa de financiamiento, resultado de un convenio entre FIRA y ACREIMEX, respaldado por el Gobierno del Estado de Chiapas.

El esquema ofrece créditos con una tasa preferencial que puede reducirse hasta un 8% anual, siempre que los beneficiarios cumplan con sus pagos en tiempo y forma.



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Durante una reunión con autoridades, el representante de los maiceros, Carlos Eloir González Solís, informó que se trabaja en la agilización de trámites vinculados al programa federal “Cosechando Soberanía”, cuyo objetivo es fortalecer la producción agrícola en la región.Uno de los requisitos clave para acceder al crédito es obtener la constancia de elegibilidad emitida por la Secretaría de Agricultura (SADER). Autoridades del Distrito Tapachula se comprometieron a acelerar la entrega de este documento para facilitar el acceso al financiamiento.El personal de ACREIMEX precisó que los créditos se otorgan de manera individual, aunque la gestión de la constancia puede realizarse de forma colectiva.Quienes no asistieron a la reunión tienen la opción de iniciar el trámite directamente ante la dependencia correspondiente.El monto base del financiamiento alcanza hasta 500 mil Pesos. Para superficies mayores, la financiera podrá solicitar garantías adicionales. Entre los requisitos se incluyen no contar con historial negativo en buró de crédito, afiliarse a ACREIMEX con una aportación inicial de 500 Pesos y presentar documentación que acredite la tenencia de la tierra, como títulos de propiedad, certificados parcelarios o contratos de arrendamiento.Destacó el respaldo de los Gobiernos Estatal y Federal, al considerar que este programa permitirá a los productores sembrar con menor riesgo y enfrentar la falta de liquidez que ha afectado al sector en los últimos años.El convenio busca reactivar la producción de maíz en el Soconusco, una región impactada por bajos rendimientos y limitaciones financieras.Además, se informó que existen esquemas complementarios de aseguramiento para cultivos y ganado operados en la zona. EL ORBE/Nelson Bautista