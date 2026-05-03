Productores de Café y Cacao del Soconusco al Borde del Colapso

*Por Caída de Precios y Falta de Mano de Obra.

Tapachula, Chiapas; 02 de Mayo de 2026.- El sector cafetalero y cacaotero de las zonas alta y media alta de Chiapas atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes.

La combinación de precios internacionales a la baja, incremento en costos de producción y una escasez severa de mano de obra ha colocado a los productores en una situación límite.

Lo que se preveía como una temporada moderada derivó en un escenario adverso.

Moisés Muguerza, productor de la región, señala que el café robusta pasó de 50 a 40 Pesos por kilo, mientras que el arábigo cayó drásticamente de 85 a entre 45 y 50 Pesos, reduciendo de forma significativa la rentabilidad.

Uno de los principales desafíos es la competencia por trabajadores agrícolas. A diferencia del norte del país, donde cultivos como tomate o manzana permiten pagar salarios más altos, en Chiapas los ingresos no alcanzan para cubrir el jornal mínimo, que ronda los 315 Pesos diarios, sin generar pérdidas.

A esta situación se suma el retorno de jornaleros provenientes de Estados Unidos, quienes llegan con expectativas salariales que el mercado local no puede cubrir bajo las condiciones actuales.

La problemática se agrava al compararse con Guatemala, donde, según los productores, existen esquemas de financiamiento más accesibles, con tasas cercanas al 4% anual y plazos amplios.

En contraste, en México el acceso al crédito es limitado y condicionado, lo que dificulta la inversión en el campo.

Los apoyos disponibles, además de escasos, resultan insuficientes. Créditos de bajo monto no logran cubrir las necesidades básicas de operación, mientras que requisitos estrictos dejan fuera a numerosos productores.

El cierre parcial de la frontera sur y las restricciones al ingreso de trabajadores guatemaltecos han intensificado la falta de mano de obra. Paralelamente, el fortalecimiento del sector agrícola en el país vecino ha reducido la disponibilidad de jornaleros.

Sin una estrategia integral que incluya financiamiento accesible, políticas de apoyo sostenidas y mecanismos que estabilicen los precios, el futuro del café y el cacao en Chiapas enfrenta un panorama incierto. EL ORBE/Mesa de Redacción