Destaca ERA Respaldo de Claudia Sheinbaum a la Educación de la Juventud Chiapaneca

*- Acompañó a la Presidenta en la Asamblea Informativa sobre la Beca Gertrudis Bocanegra

*- En el Evento se Anunció que más de 56 mil Estudiantes Accederán a Este Beneficio

En el municipio de Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Asamblea Informativa sobre la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo bimestral para transporte escolar dirigido a estudiantes universitarios.

Durante el acto se anunció que 56 mil 911 alumnas y alumnos de Educación Superior en Chiapas accederán a este beneficio, con el propósito de garantizar su derecho a la educación.



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Ante la comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Palenque, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la presidenta evocó a las figuras históricas que impulsaron la independencia, la justicia social y la dignidad, al tiempo que reivindicó la participación de las mujeres y el acceso a la educación como un derecho fundamental.“Cuando reciban su beca, cuando reciban la tarjeta del Banco del Bienestar, piensen en esos héroes y en esas heroínas. México es una gran nación. Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen ustedes una gran responsabilidad: La técnica al servicio de la patria. Llévenlo siempre en el corazón”, expresó, al recordar que el IPN surgió durante la administración del expresidente Lázaro Cárdenas con el objetivo de profesionalizar a las y los trabajadores mexicanos en el contexto de la expropiación petrolera.Sheinbaum Pardo sostuvo que, con la Cuarta Transformación, se recuperan la dignidad y el orgullo nacional, por lo que convocó a mantener viva la identidad mexicana. Enfatizó que la fortaleza del país no solo radica en lo económico, sino también en su historia, cultura y valores. “Hay países que pueden ser potencia económica y militar, sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie”, enfatizó.Por su parte, Eduardo Ramírez Aguilar agradeció el respaldo de la presidenta y reiteró el compromiso, la lealtad y el acompañamiento del Gobierno de Chiapas a las acciones orientadas a consolidar un mejor Estado y país. “Nos sentimos soldados de la patria al servicio de su liderazgo”, manifestó.El mandatario puntualizó que la Beca Gertrudis Bocanegra representa un apoyo significativo para que las y los jóvenes continúen su formación académica y alcancen sus metas profesionales. “Con esta beca escolar, la juventud mexicana cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la impulsa para que el día de mañana sean profesionistas y tengan mejores oportunidades de vida. Gracias, presidenta, por este gran gesto de amor hacia las y los estudiantes”, agregó.Asimismo, destacó el apoyo de la Federación a Chiapas para consolidar proyectos ferroviarios y la carretera Palenque-Ocosingo, los cuales contribuirán a fortalecer el bienestar de las comunidades.El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez como un aliado en los proyectos educativos. Dio a conocer que este año el programa de becas alcanzará a cerca de 23 millones de estudiantes y afirmó que estos apoyos no solo garantizan el acceso a la educación, sino que abonan a la soberanía, la paz, la justicia y la igualdad.Asimismo, informó sobre la ampliación de la Beca Rita Cetina para primaria, la Beca Universal Rita Cetina para secundaria y la Beca Universal Benito Juárez para preparatoria.El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, explicó que la Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación Superior.Destacó que la formación académica y científica del IPN contribuye a generar soluciones e innovación para atender lasnecesidades de Chiapas y fortalecer las regiones, además de anticipar el crecimiento de la matrícula, que pasará de 840 a mil estudiantes este año, con aspirantes de distintos estados del sureste.El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la próxima semana se realizarán asambleas informativas en las 82 escuelas donde cursan sus estudios las y los más de 56 mil estudiantes que recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra.Precisó que, entre el 25 y el 31 de mayo, se llevará a cabo el registro, y en los meses de junio y julio comenzará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.Asistieron a este acto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; y la señora Sofía Espinoza Abarca. Boletín Oficial