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Convocan a Taller Sobre Trámite de Licencia Para Transportes Turísticos

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La Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México (SICT), convoca a transportadoras y tour operadoras al Taller Informativo “Trámite de Licencia Federal para Transportes Turísticos”.
El objetivo es brindar a las empresas del sector orientación para regularizar sus unidades y servicios, asegurando que Chiapas se mantenga como un Estado que ofrece seguridad y experiencias de alto nivel a quienes recorren sus rutas naturales y culturales.
La cita es el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas en el Centro SICT Chiapas, ubicado en Avenida Central Oriente 1228, colonia Centro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El cupo es limitado y las inscripciones se realizarán a través del correo: tramites.rntchiapas@gmail.com.
Con estas acciones, la Sectur Chiapas impulsa la formalidad, certeza y calidad en los servicios turísticos, promoviendo el cumplimiento normativo como garantía de confianza y competitividad. Boletín Oficial

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