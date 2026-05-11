Más de 100 Niños Compiten en Olimpiada del Conocimiento 2026 en Tapachula

* Alumnos Destacados Recibirán Becas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Mayo del 2026.- Con la participación de 101 alumnos de sexto grado pertenecientes a los sistemas estatal, federal e indígena, se llevó a cabo en Tapachula la etapa regional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, un ejercicio académico que busca reconocer el esfuerzo de estudiantes, docentes y padres de familia en la formación educativa de la niñez chiapaneca.

La jefa del sector 002 de la región Tapachula, Adaluz Ramón Gómez, explicó que esta actividad surge a partir de la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, en la que participan todas las entidades federativas del país.



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Detalló que el proceso de selección se realiza en varias etapas, iniciando desde cada escuela, posteriormente en las zonas escolares y finalmente en la fase regional, donde participan estudiantes de las categorías oficial, particular y rural.El examen regional se realizó en días pasados en un salón del hotel Holiday Inn de Tapachula, donde los estudiantes presentaron una evaluación de conocimientos generales con el objetivo de seleccionar a quienes representarán a la región en la etapa estatal, programada tentativamente para finales de mayo.La funcionaria destacó que los alumnos que logren sobresalir en la fase estatal podrán acceder a becas otorgadas por la Fundación BBVA, apoyo que representa una oportunidad importante para muchas familias, especialmente en contextos donde las condiciones económicas limitan la continuidad educativa.Ramón Gómez subrayó que el desempeño de los estudiantes es resultado de un trabajo colectivo entre maestros, directivos, Supervisores y padres de familia, quienes forman parte activa del proceso educativo impulsado por el nuevo plan de estudios 2022 y el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.Este nuevo esquema educativo busca dejar atrás la enseñanza tradicional basada únicamente en la memorización, afirmó, para dar paso a metodologías que fortalezcan el pensamiento crítico, la reflexión y la participación activa de los alumnos mediante proyectos escolares.Finalmente, destacó que este tipo de competencias académicas no solo incentivan el aprendizaje, sino que también representan una herramienta de movilidad social al abrir oportunidades de becas y formación para niñas y niños de la región Soconusco. EL ORBE/ JC