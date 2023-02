Conmemora IMSS Chiapas el Día de la Mujer Médica

* Reconoce a las Profesionales de la Medicina.

En el marco del Día de la Mujer Médica, que se conmemora el 11 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas reconoce la invaluable labor de las mujeres profesionales de la Medicina, quienes, con empeño, responsabilidad y liderazgo, ponen su vida al servicio de los pacientes.

Una de las médicas más destacadas del IMSS en Chiapas es la especialista en Medicina Interna, Alejandra Farfán Pérez Luna, quien en 2020 recibió la condecoración “Miguel Hidalgo”, en grado “Cruz”, por su labor en el combate a la pandemia por COVID-19 en el país.

La doctora adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, expresó sentirse orgullosa “por formar parte de la gran familia IMSS”, pues desde que era estudiante de Medicina tenía como objetivo estar entre las filas del Seguro Social, institución que le ha brindado todas las oportunidades para desarrollarse en el ámbito profesional.

“Siempre quise ser de la Familia IMSS, era mi sueño estar acá y lo logré con mucho empeño. Me siento muy orgullosa porque acá hice toda mi formación, por eso cada que porto mi bata, veo mi insignia y me siento feliz. En el IMSS hay muchas formas de trascender, hay hasta oportunidad de hacer investigación, lo que otras instituciones no tienen”, señaló Farfán Pérez.

La especialista en Medicina Interna destacó el trabajo de todas sus compañeras médicas durante la pandemia por COVID-19, pues, aunque pasaron momentos difíciles, también tuvieron muchas enseñanzas y satisfacciones.

“La condecoración que recibí por mi trabajo en la pandemia es de todo el IMSS, de todas mis compañeras y compañeros de las diversas categorías. Estoy agradecida con los que han estado conmigo durante mi carrera, yo soy lo que ellos han dejado en mí”, indicó.

La doctora reiteró su compromiso con los pacientes, sus compañeros y con cada integrante del Seguro Social, pues son ellos los que la motivan cada día a dar lo mejor de sí en todos los ámbitos de su vida.

La especialista del HGZ No. 2 invitó a todas las mujeres a conmemorar esta fecha y llamó a la población en general a motivar a las niñas y jóvenes a estudiar Medicina, “una noble profesión en la que tienes la oportunidad de servir”.

Cabe mencionar que el Día de la Mujer Médica se conmemora en honor a Elizabeth Blackwell, la primera mujer que logró ejercer la profesión de médico en todo el mundo.

A nivel nacional la primera mujer médica fue Matilde Petra Montoya LaFragua, quien el 24 de agosto de 1887 hizo historia y cambió para siempre el rumbo de la medicina mexicana al presentar y aprobar su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina. Comunicado de Prensa