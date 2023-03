Avanza Venta de Banamex, Pero No se Irá del País

*Asegura Jane Fraser, Directora Global

Ciudad de México; 2 de Marzo.- La directora global de Citi, Jane Fraser, dijo que el proceso de venta de Banamex sigue avanzando y que se ha procedido con cuidado manteniendo comunicación con reguladores y autoridades.

En la reunión plenaria 31 de Consejeros de Banamex, Fraser se despidió de los asistentes y dijo que se informará cuando se tenga a un comprador.

«Para Citi ha sido un privilegio ser parte importante de la historia del Banco Nacional de México (Banamex) y cuidaremos que quien se quede con el banco entienda y continúe su gran legado», comentó.

Citi no se va del País.

La directiva recordó que la firma financiera no se va del país y que el negocio patrimonial operará como Citi México además de que el Banamex seguirá compitiendo entre las principales instituciones bancarias del país.

«Quisiera volver a reforzar que, una vez concluida esta transacción, Citi no se va del país, nuestra confianza en el futuro de México es tan sólida como siempre.

«México es un mercado muy importante para nosotros, Citi sigue totalmente comprometido a promover el crecimiento y desarrollo de México, invirtiendo y operando sus negocios de banca corporativa y de inversión y de banca privada», indicó.

Ambas Instituciones Operarán en el Sector Financiero Mexicano.

Por su parte, el director general de Banamex, Manuel Romo, resaltó que la institución financiera sigue firme en el país y que se trabaja en la construcción de dos instituciones fuertes para operar en el sector financiero mexicano.

«Estamos concentrados en implementar el proceso de separación y venta de la banca de consumo y banca empresarial para, como ya comentaba Jane, darle cimiento a dos instituciones líderes en el mercado financiero nacional y al mismo tiempo estamos concentrados en mantener y acrecentar la actividad comercial y financiera del grupo en todos sus segmentos y en todos sus productos», dijo Romo. Sun