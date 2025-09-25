jueves, septiembre 25, 2025
Senado Avala que Tropas de la Armada de México Entrenen en EEUU

Ciudad de México, 24 de Septiembre.- El pleno del Senado aprobó en fast track y sin discusión la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la salida de una tropa de 60 elementos de la Armada de México a Estados Unidos con fines de entrenamiento.
Al final de la sesión por unanimidad se concedió autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida del país a 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, que viajarán con equipo táctico, con armamento y sin municiones.
Su traslado seria a bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 Hércules, para que participaren en el Evento SOF No. 9 -Aumentarla Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales-, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025.
Los senadores solicitaron a la Titular del Ejecutivo Federal instruya al secretario de Marina, para que, una vez que regrese el personal de la Armada autorizado, dentro de los siguientes treinta días hábiles, presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados relativos a la participación de la Armada de México en el evento de referencia. Sun

