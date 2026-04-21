martes, abril 21, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalBalacera en Pirámide de Teotihuacán Deja una Fallecida y 7 Lesionados
Nacional

Balacera en Pirámide de Teotihuacán Deja una Fallecida y 7 Lesionados

0
4

*La Víctima es una Ciudadana de Canadá.

Un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de las famosas pirámides prehispánicas de Teotihuacán, al norte de Ciudad de México, dejó al menos una turista canadiense muerta y varios heridos, informaron las autoridades federales.
El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado que, según las primeras investigaciones, un hombre realizó disparos en el sitio turístico y después «se privó de la vida».
«Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica», añadía la nota.
La emergencia fue atendida por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de México, que aseguraron en el lugar un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca.
Según informó el Gabinete de Seguridad de México más tarde, 13 personas de diferentes nacionalidades resultaron lesionadas y precisaron atención sanitaria. Se trata de 6 ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un ruso y un canadiense.
Según el sistema sanitario IMSS Bienestar, siete personas fueron ingresadas a un hospital cercano para ser atendidas por diversas lesiones: «Cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad», decía un comunicado en X.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias para las víctimas e informó que se ha abierto una investigación. «Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá», escribió en X.
«He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad».
No hubo más detalles sobre el sospechoso. El sitio quedó bajo resguardo y la situación estaba controlada, según el jefe de la policía del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Balacera en Pirámide de Teotihuacán Deja una Fallecida y 7 Lesionados
Artículo anterior
Trump Asegura que Está Venciendo a lo Grande la Guerra con Irán
Artículo siguiente
Reprocha Presidenta Sheinbaum a Gasolineros por Precio del Diesel
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 21 de abril 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Toma Protesta Nueva Mesa Directiva de la AASCHAC

Al Instante staff - 0
La Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C. (AASCHAC), renovó su mesa directiva para el bienio 2026-2027, resultando electa por unanimidad la planilla...
Leer más

Caravana Migrante Avanza Desde Huehuetán Hacia Huixtla Bajo Resguardo de Autoridades

Al Instante staff - 0
• El contingente continúa su ruta por la costa chiapaneca sin incidentes, en medio de la crisis migratoria que persiste en la región. Huehuetán-Estación, Chiapas; 21...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV