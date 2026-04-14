Ángel Alexander Obtiene Primer Lugar en Concurso de Matemáticas en la Zona Escolar 009

En días pasados se llevó a cabo el concurso de matemáticas de la Zona Escolar 009, en la ciudad de Huixtla; en el evento organizado por el Departamento de Educación Secundaria de la Dirección de Educación Básica, destacó Ángel Alexander López Flores, estudiante del tercer grado de secundaria del Instituto Tapachula A.C. (ITAC), quien obtuvo el primer lugar de la competencia.

En la ceremonia de reconocimiento, el galardonado estuvo acompañado por su maestra de matemáticas, la Ing. Margarita Concepción Rosales Gordillo y su madre, la C.P. Irma Janeth Flores Martínez, quienes compartieron el orgullo de este logro académico.