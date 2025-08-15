Desorden y Confusión en Registro para Programa de Vivienda en Tapachula.

Tapachula Chiapas 15 de agosto de 2025 – Cientos de personas abarrotaron las instalaciones del Deportivo Indeco este viernes con la esperanza de acceder al programa federal “Vivienda para el Bienestar”. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de apoyo y esperanza terminó por convertirse en un evento marcado por el desorden, la desinformación y la indignación ciudadana.

Desde tempranas horas, colonos provenientes de distintas zonas de Tapachula acudieron al llamado, pero se encontraron con una logística deficiente y con la aparente falta de respeto a las listas originales de beneficiarios, previamente anunciadas en medios oficiales.

Si ya habían dicho cuáles colonias eran las beneficiadas, que respeten eso. Aquí estamos perdiendo el tiempo sin ninguna certeza, denunció Concepción Gómez. El Orbe/Mesa de redacción