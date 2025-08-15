Formas Migratorias Múltiples y Visas Humanitarias son Apócrifas: Migrantes

• También denuncian abandono por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Tapachula, Chiapas 15 de Agosto del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que viajaban caminando en caravana por la costa de Chiapas, y que el jueves 14 de agosto por la mañana aceptaron la propuesta de elementos del INM, de ser trasladados de Pijijiapan a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron abandono por parte de los agentes federales. Así como manifestaron que las formas migratorias y visas humanitarias que les dieron las autoridades presuntamente son apócrifas, no las respetan elementos migratorios de otros estados del país como Tabasco y Veracruz. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

_iframe src=»https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPeriodicoElOrbe%2Fvideos%2F3676507475987441%2F&show_text=true&width=267&t=0″ width=»267″ height=»591″ style=»border:none;overflow:hidden» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share» allowFullScreen=»true»]