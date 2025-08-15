viernes, agosto 15, 2025
spot_img
InicioAl InstanteFormas Migratorias Múltiples y Visas Humanitarias son Apócrifas: Migrantes
Al Instante

Formas Migratorias Múltiples y Visas Humanitarias son Apócrifas: Migrantes

0
13

Formas Migratorias Múltiples y Visas Humanitarias son Apócrifas: Migrantes

• También denuncian abandono por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Tapachula, Chiapas 15 de Agosto del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que viajaban caminando en caravana por la costa de Chiapas, y que el jueves 14 de agosto por la mañana aceptaron la propuesta de elementos del INM, de ser trasladados de Pijijiapan a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron abandono por parte de los agentes federales. Así como manifestaron que las formas migratorias y visas humanitarias que les dieron las autoridades presuntamente son apócrifas, no las respetan elementos migratorios de otros estados del país como Tabasco y Veracruz. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

_iframe src=»https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPeriodicoElOrbe%2Fvideos%2F3676507475987441%2F&show_text=true&width=267&t=0″ width=»267″ height=»591″ style=»border:none;overflow:hidden» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share» allowFullScreen=»true»]

Artículo anterior
Desorden y Confusión en Registro para Programa de Vivienda en Tapachula.
Artículo siguiente
Formas Migratorias Múltiples y Visas Humanitarias son Apócrifas: Migrantes
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

México, Guatemala y Belice Anuncian el Correcdor Biocultural más Grande del Mundo en su Tipo

Al Instante staff - 0
ACUERDO HISTÓRICO MÉXICO, GUATEMALA Y BELICE ANUNCIAN EL CORREDOR BIOCULTURAL MAS GRANDE DEL MUNDO EN SU TIPO: CORREDOR BIOCULTURAL SELVA MAYA. PRESERVARÁ 5.7...
Leer más

Con Justicia Terapéutica, se fortalece el enfoque humanista de la justicia en Chiapas

Al Instante staff - 0
-Se impulsa la reinserción social y se atienden las causas del delito mediante un programa integral y multidisciplinario. El Poder Judicial del Estado de Chiapas...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a tres masculinos con armas de fuego y presuntos narcóticos en Huehuetán.

Al Instante staff - 0
▪︎ Los detenidos manifestaron pertenecer a una célula delictiva. En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV