SSP coordina primera reunión del Comité de Locatarios de Seguridad del Pueblo, “Mercado Seguro»

Para fortalecer la colaboración comunitaria y proximidad social como herramienta fundamental para prevenir conductas delictivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal a cargo del comisario, Ever Salazar Ruiz, coordinó la primera reunión de locatarios de los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, como parte del programa Comité de Locatarios de Seguridad del Pueblo, “Mercado Seguro.”

Este programa, busca mantener un estrecho acercamiento de participación y proximidad social entre la ciudadanía, autoridades competentes y locatarios de los mercados, con el propósito fundamental de brindar seguridad a través de la puesta en marcha de diversas acciones de prevención de la violencia, adicciones y de delito.

En este sentido, con gran interés de colaboración, representantes e integrantes de la mesa directiva de los mercados; San Roque, San Juan, 5 de mayo, 24 de Junio, Plan de Ayala, de los Ancianos y Juan Sabines, asistieron puntualmente al llamado de la red de apoyo y participación ciudadana.

Dando puntual seguimiento a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, trabaja diariamente y de manera coordinada para encaminar estrategias que permitan la construcción de sociedades que privilegien la prevención como base fundamental para una convivencia sana.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo lazos de comunicación asertiva que permitan contar con una sociedad más justa, igualitaria, comprometida y resiliente.

