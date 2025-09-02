martes, septiembre 2, 2025
Asiste Eduardo Ramírez a la Sesión Solemne de instalación de la nueva SCJN

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Sesión Solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde las ministras y ministros emanados del pueblo refrendaron su compromiso con la defensa de la Constitución y la protección de los derechos de todas y todos los ciudadanos.

A través de sus redes sociales, el mandatario calificó este acto como histórico, al considerar que marca el inicio de una nueva etapa en la impartición de justicia en México y representa una oportunidad para fortalecer y garantizar la aplicación imparcial de la ley.

Artículo anterior
Conferencia de prensa en vivo. Martes 02 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
