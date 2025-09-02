martes, septiembre 2, 2025
Al InstanteRojas

Elementos del orden aprehenden a presunto violador: FGE

0
40

– Por hechos en la colonia Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aprehendieron a Rafael “N”, como presunto responsable del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos el 19 de octubre de 2024, en la colonia Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

