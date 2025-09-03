miércoles, septiembre 3, 2025
148 años de prisión para responsable de abuso sexual, pederastia y violación agravada: FGE

– Deberá pagar una multa de más de un millón 300 mil pesos

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Heriberto “N”, como responsable de los delitos de abuso sexual agravado, pederastia agravada y violación agravada, cometido en agravio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tapachula, en marzo de 2016, septiembre y octubre de 2018 y junio de 2024.

Por estos hechos, el Juez dictó sentencia condenatoria al imputado, imponiéndole 148 años de prisión y el pago de una multa de más de un millón 300 mil pesos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

