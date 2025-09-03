Jannia Fabiola Franklin Rodas recibe su carta de pasantía como Licenciada en Psicología

Tapachula, Chiapas, 2 de septiembre de 2025.

El pasado 2 de septiembre, la egresada Jannia Fabiola Franklin Rodas recibió oficialmente su carta de pasantía como Licenciada en Psicología, otorgada por la Universidad Valle del Grijalva (UVG), institución donde formó parte de la 24ª generación de egresados.

La ceremonia protocolaria se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, con la presencia de autoridades académicas, docentes, familiares y compañeros, quienes fueron testigos de este importante paso en la formación profesional de los nuevos egresados de las generaciones XXII, XXIII y XXIV.

Entre los asistentes destacó la presencia del Ing. Jovan Franklin, orgulloso padre de la nueva psicóloga, quien celebró junto a su hija este logro académico que marca el inicio de su trayectoria profesional.

Durante el evento, se subrayó el compromiso y preparación de los egresados de la UVG, quienes ahora se encaminan hacia el ejercicio profesional con sólidos conocimientos y valores.

Con la recepción de su carta de pasantía, Franklin Rodas consolida su trayectoria académica y abre paso a una nueva etapa como profesionista, dispuesta a contribuir al desarrollo humano y social desde el campo de la Psicología.