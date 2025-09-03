Derivado de las imágenes que han estado circulando en redes sociales, donde se observa una unidad de la Guardia Estatal Complementaria descendiendo a personas en una plaza ubicada en la capital chiapaneca, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informa que a través de la Unidad de Asuntos Internos ya se dio inicio a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y proceder conforme al reglamento de la institución.

Se reitera que no se permitirán actos de corrupción dentro de las diferentes corporaciones y continuaremos trabajando para salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos.