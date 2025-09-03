miércoles, septiembre 3, 2025
Dictan 65 años de prisión para feminicida en Tuxtla Gutiérrez: FGE

• Deberá pagar la reparación del daño por más de un millón de pesos, así como la reparación del daño y el pago de manutención de los menores hijos de la víctima

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de José “N”, como responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el barrio El Calvario de Tuxtla Gutiérrez, en 2024.

Por estos hechos, el Juez de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria al imputado, imponiéndole 65 años de prisión, el pago de una multa de 1000 días, así como la reparación del daño por más de un millón de pesos.

Asimismo, el Juez le impuso el pago de las terapias psicológicas y de los gastos de manutención de los tres menores hijos de la víctima.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

